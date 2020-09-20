«Брайтон» на выезде разгромил «Ньюкасл». Мопей забил два гола 

В матче 2-го тура АПЛ «Ньюкасл» принимал «Брайтон». Гости одержали побед со счетом 3:0. Дубль оформил нападающий Нил Мопей.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
2-й тур «Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон & Хоув» — 0:3 (0:2)
Голы: Мопей, 4 — с пенальти (0:1). Мопей, 7 (0:2). Конноли, 83 (0:3).
«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Фернандес, Манкильо, Ласкеллес, Льюис, Шелви (Жоэлинтон, 72), Хендрик, Хэйден, Кэрролл (Альмирон, 46), Сен-Максимен (Фрэйзер, 33), Уилсон.
«Брайтон & Хоув»: Райан, Данк, Уэбстер, Уайт, Лемпти (Берн, 58), Марч (Лаллана, 78), Биссума, Альсате, Мопей, Троссар, Конноли (Джаханбахш, 90).
Предупреждения: Шелви, 12. Льюис, 25. Ласкеллес, 34.
Удаление: Биссума, 89.
Судья: Френд (Англия).
20 сентября. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».