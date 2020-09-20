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«Челси» — «Ливерпуль» — 0:2, обзор матча АПЛ, 20 сентября 2020 года 

Чемпионат.com и ещё 4 4 часа назад
Алисон отразил пенальти, а Лэмпард с Клоппом не стали продолжать конфликт.
Последняя встреча «Челси» и «Ливерпуля» в АПЛ два месяца назад завершилась конфликтом Фрэнка Лэмпарда с тренерским штабом соперника. Экс-полузащитник сборной Англии адресовал тогда несколько крепких слов и Юргену Клоппу. Тем не менее перед сегодняшнем матчем немец заявил, что у него нет никаких проблем с Лэмпардом.
«Никакого противостояния. Вам нужно перестать читать газеты. Я этого не понимаю. Когда вы задаёте мне вопросы, я даю ответы, но каждый воспринимает их так, как ему захочется. Вся история создана вами. Это вы устраиваете соперничество между нами. Зачем? Наверняка Фрэнк — отличный парень, мы не так хорошо знакомы. Но на бровке мы оба хотим, чтобы наши команды победили. Я слышал, многие рады, что вернулось старое противостояние, как у Венгера с Фергюсоном. Однако миру не нужны такие истории — только некоторым из вас, журналистов», — сказал Клопп.
Лэмпарда и Клоппа обсуждали, наверное, не меньше, чем новичков «Челси» и «Ливерпуля», Кстати, тренер синих пока не может рассчитывать на продолжающих набирать форму Тьяго Силву, Бенджамина Чилвелла и Хакима Зиеша, тогда как тренер красных внёс в заявку и Костаса Цимикаса, и только что купленного Тьяго Алькантару. А вот дебют Диогу Жоты за чемпионов Англии откладывается.
Один удар «Челси» за тайм и удаление Кристенсена
Два тренера действительно тепло поприветствовали друг друга. Пожали руки с добрыми улыбками, обнялись. Лэмпард с Клоппом знают: такие истории — часть футбола, нужно уметь быстро забывать старые конфликты.
«Челси» сделал ставку на осторожность, а «Ливерпуль» прессинговал и не боялся даже оставлять своих защитников втроём против атакующей тройки соперника. Любопытно, как располагались немецкие новички синих — Тимо Вернер на левом фланге, а Кай Хаверц — в центре. По сути, хозяева играли без нападающих.
Лэмпард, видимо, решил, что Хаверц будет не лучшей фигурой для обороны против Эндрю Робертсона.
С точки зрения скоростей матч не потрясал. Это в общем-то нормально для начала сезона. «Челси» без позиционной атаки в первом тайме ограничился одним ударом: Вернер мог забить, но пробил рядом со штангой. В других потенциально опасных ситуациях немец не переигрывал действовавшего в центре обороны «Ливерпуля» Фабиньо.
У «Ливерпуля» до перерыва было семь ударов (в створ — один, от Роберто Фирмино). Красные отыскали слабое звено в обороне синих в лице Андреаса Кристенсена. Однажды ошибка датчанина при создании офсайде едва не завершилась голом, а на 45-й минуте Кристенсен прозевал рывок Садио Мане и схватил руками убегавшего один на один вингера гостей. Судья Пол Тирни показал центральному защитнику жёлтую карточку, а после просмотра повтора поменял её на красную.
Кепа привозит гол, а Алисон отбивает пенальти
На второй тайм Клопп выпустил Алькантару с целью улучшить движение мяча и доставку его форвардам. Лэмпард убрал с поля свою «ложную девятку» Хаверца (в центр обороны вышел Фикайо Томори) и перешёл на 4-3-2. В результате больше свободы получали крайние защитники «Ливерпуля».
Красным хватило всего восьми минут после перерыва, чтобы сделать результат. «Челси» глубоко сел к своей штрафной, прогнулся под давлением соперника. «Ливерпуль» открыл счёт после хитрой стенки в исполнении Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха — подачу в центр штрафной завершил ударом головой Садио Мане. «Наевшийся» Рис Джеймс не успевал за сенегальцем.
Затем Кепа Аррисабалага напомнил Роману Абрамовичу, что «Челси» нужен новый вратарь. Разыгрывать мяч вдесятером от своих ворот под прессингом «Ливерпуля» трудно называть очень удачной идеей. Кепа не захотел выбивать куда подальше, но тем самым сделал подарок Мане. Сенегалец оформил дубль.
Казалось, при счёте 2:0 матч закончен. Однако Вернер мог вернуть «Челси» в игру своим проходом на 73-й минуте — немец на ровном месте заработал пенальти! Ошибся новичок Тьяго Алькантара: фолить в этом эпизоде было не обязательно. Одиннадцатиметровый взялся исполнить Жоржиньо. Бразильский итальянец пробил крайне неудачно, а Алисон Бекер заставил Лэмпарда ещё раз задуматься о роли вратаря в истории.
Во втором тайме «Челси» в меньшинстве нанёс четыре удара, а «Ливерпуль» — 10 (в створ — 3:5). Команда Клоппа справилась с задачей спокойно, без надрыва. Чемпион стартовал с двух побед в АПЛ, а в следующем туре сыграет с «Арсеналом».
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Комментарии
Прочее , Видео , Юрген Клопп , Фрэнк Лэмпард , Роберто Фирмино , Мохамед Салах , Садио Мане , Эндрю Робертсон , Андреас Кристенсен , Алисон Бекер , Тимо Вернер , Хаким Зиеш , Роман Абрамович
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