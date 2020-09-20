«Лестер» в результативном матче переиграл «Бернли» 

В очередном матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Лестер" оказался сильнее "Бернли".
Встреча прошла в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр" при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:2.
В составе победителей забитыми мячами отметились Харви Барнс, Джеймс Джастин и Деннис Прат. Еще один мяч в собственные ворота забил защитник "Бернли" Эрик Питерс.
У проигравшей команды отличиться смогли Крис Вуд и Джимми Данн.
После этого успеха подопечные Брендана Роджерса набрали шесть очков и вошли в группу лидеров турнирной таблицы чемпионата Англии.
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