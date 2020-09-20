«Лестер» в результативном матче переиграл «Бернли» 

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В очередном матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Лестер" оказался сильнее "Бернли".

Встреча прошла в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр" при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Харви Барнс, Джеймс Джастин и Деннис Прат . Еще один мяч в собственные ворота забил защитник "Бернли" Эрик Питерс