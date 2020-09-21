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Брендан Роджерс одержал 100 побед в АПЛ в 210 матчах. Только 3 тренера делали это быстрее 

Чемпионат.com и ещё 6 13 часов назад
Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс в матче 2-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (4:2) одержал свою 100-ю победу в английской Премьер-лиге. Данной отметки североирландский специалист достиг за 210 матчей.
Роджерс стал 23-м тренером в истории английской Премьер-лиги, достигшим отметки в 100 побед. Быстрее него 100 побед одержали только Алекс Фергюсон (162), Кенни Далглиш (162) и Кевин Киган (209).
47-летний Роджерс тренирует «Лестер Сити» с 2019 года. Прежде он работал в АПЛ с «Ливерпулем» и «Суонси Сити».
«Лестер Сити», набрав в двух турах шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. Следующий матч клуб проведёт 27 сентября на выезде с «Манчестер Сити».
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Прочее , Видео , Брендан Роджерс , Алекс Фергюсон , Кевин Киган , Кенни Далглиш
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