Брендан Роджерс одержал 100 побед в АПЛ в 210 матчах. Только 3 тренера делали это быстрее 

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Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс в матче 2-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (4:2) одержал свою 100-ю победу в английской Премьер-лиге. Данной отметки североирландский специалист достиг за 210 матчей.

47-летний Роджерс тренирует «Лестер Сити» с 2019 года. Прежде он работал в АПЛ с «Ливерпулем» и «Суонси Сити».

«Лестер Сити», набрав в двух турах шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. Следующий матч клуб проведёт 27 сентября на выезде с «Манчестер Сити».