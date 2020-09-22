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Биатлонистка Павлова рассказала о том, как пережила тяжелый этап карьеры 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Биатлонистка Павлова рассказала о том, как пережила тяжелый этап карьеры
Фото: RT на русском
ТЮМЕНЬ, 22 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратная чемпионка Европы по биатлону Евгения Павлова сумела преодолеть тяжелый период в карьере, на новый сезон она возлагает большие надежды. Об этом она рассказала ТАСС.
В позапрошлом сезоне Павлова была признана Международным союзом биатлонистов (IBU) лучшим новичком, однако в начале прошлого сезона не попала в состав основной команды. Биатлонистка вернулась в сборную только в середине сезона, что не помешало ей успешно выступить на чемпионате Европы. В понедельник она заняла третье место в спринтерской гонке на летнем чемпионате России.
"В прошлом сезоне мне писали, спрашивали: «Где ты? Что ты делаешь?». Но распыляться, рассказывать и показывать я не хотела. Зачем? Лучше приехать и результатом доказать, что пахала. Просто надоело, что без причин лилась грязь. Да, в том году были трудные моменты, но я показывала результат, пусть даже все равно оставалась виноватой", — сказала Павлова.
"Сейчас я бодра, весела, работаю, вернее сказать, пашу. Тренер даже говорит: что-то я переживаю, глядя на то, как ты тренируешься. Но я понимаю, что булки расслаблять некогда, надо работать, и я не хочу себя жалеть, говорю себе: встала и работай. Главное, что есть желание и поддержка, я ни от кого не закрываюсь, я все такой же улыбчивый человек, все как и было", — добавила она.
Павлова сейчас находится в составе сборной для прохождения централизованной подготовки к сезону, но из-за пандемии коронавируса и личных обстоятельств она провела летние сборы отдельно от национальной команды. К ней она планирует присоединиться на сборе в Ханты-Мансийске во второй половине октября.
"Я же в прошлом сезоне уже тренировалась по своему плану, и это позволило мне попасть на Кубок IBU и чемпионат Европы, показать там достаточно хороший результат. И как показала здесь спринтерская гонка, я не дно. Хотя у меня нет ни массажиста, ни доктора, ни шведского стола. Я все делаю сама, при поддержке спонсоров", — отметила биатлонистка.
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Прочее , Артем Кузнецов , Евгения Павлова , ИТАР-ТАСС
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