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«Может быть, Аршавин не выспался». Плющенко — о шутке бывшего футболиста про Гном Гномыча 

Sport24 48 минут назад
Двукратный олимпийский чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о своем сыне 7-летнем Саше, а также о реакции на шутку бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина.
Аршавин пошутил, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская принуждают Сашу участвовать в съемках роликов. «У Гном Гномыча такое лицо, как будто он там из-под палки. Улыбаются только папа и мама», — заявил Аршавин.

— Во время коронавируса был баттл в соцсетях между вашим сыном и Аршавиным. Как относитесь к медийности Саши?— Он популярный ребенок у меня. Мама ведет его инстаграм. Хочу сказать, что он у меня пошел в первый класс. У него есть репетиторы, он учит английский язык. Каждый день тренируется по два-три часа. В общем, ребенок занят. Самое большое наказание для Саши — мы говорим, что заканчиваем фигурное катание, если он начинает подхалтуривать. Он очень любит свой спорт. Что касается ребят — у каждого свое мнение, главное — чтобы не обижали. Я не люблю, когда обижают мою семью, это несправедливо и неправильно. Аршавина я давно знаю, может быть, тогда не выспался.

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Комментарии
Прочее , Андрей Аршавин , Яна Рудковская , Евгений Плющенко , СБОРНАЯ РОССИИ
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