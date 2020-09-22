— Во время коронавируса был баттл в соцсетях между вашим сыном и Аршавиным. Как относитесь к медийности Саши?— Он популярный ребенок у меня. Мама ведет его инстаграм. Хочу сказать, что он у меня пошел в первый класс. У него есть репетиторы, он учит английский язык. Каждый день тренируется по два-три часа. В общем, ребенок занят. Самое большое наказание для Саши — мы говорим, что заканчиваем фигурное катание, если он начинает подхалтуривать. Он очень любит свой спорт. Что касается ребят — у каждого свое мнение, главное — чтобы не обижали. Я не люблю, когда обижают мою семью, это несправедливо и неправильно. Аршавина я давно знаю, может быть, тогда не выспался.