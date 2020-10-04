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«Лейпциг» разгромил «Шальке» в матче Бундеслиги 

RT на русском и ещё 8 7 часов назад
«Лейпциг» разгромил «Шальке» в матче Бундеслиги
Фото: @DieRotenBullen Twitter
«РБ Лейпциг» одержал разгромную победу над гельзенкирхенским «Шальке» в матче третьего тура немецкой Бундеслиги.
Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Лейпцигу» принесли голы Анхелиньо, Вилли Орбана, и Марцеля Хальстенберга, забившего с пенальти.
Автогол в пассиве хавбека «Шальке» Джана Боздогана.
В других матчах игрового дня «Штутгарт» и «Байер» сыграли вничью (1:1), а «Айнтрахт» победил «Хоффенхайм» (2:1).
«Лейпциг» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 7 очков. «Айнтрахт», также с 7 очками — второй. «Хоффенхайм», набравший 6 очков — пятый, «Штутгарт» с 4 очками — седьмой, «Байер» с 3 очками — 14-й, а «Шальке» не набравший очков — на последнем, 18-м месте.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» из Мёнхенгладбаха одержала первую победу в новом сезоне Бундеслиги.
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