«Лейпциг» разгромил «Шальке» в матче Бундеслиги 

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«РБ Лейпциг» одержал разгромную победу над гельзенкирхенским «Шальке» в матче третьего тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Лейпцигу» принесли голы Анхелиньо, Вилли Орбана , и Марцеля Хальстенберга, забившего с пенальти.

Автогол в пассиве хавбека «Шальке» Джана Боздогана.

В других матчах игрового дня «Штутгарт» и «Байер» сыграли вничью (1:1), а «Айнтрахт» победил «Хоффенхайм» (2:1).

«Лейпциг» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 7 очков. «Айнтрахт», также с 7 очками — второй. «Хоффенхайм», набравший 6 очков — пятый, «Штутгарт» с 4 очками — седьмой, «Байер» с 3 очками — 14-й, а «Шальке» не набравший очков — на последнем, 18-м месте.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» из Мёнхенгладбаха одержала первую победу в новом сезоне Бундеслиги.