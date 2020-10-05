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Вратарь «Ливерпуля» Алиссон получил травму плеча

Спорт-Экспрессиещё 11
15 часов назад
Голкипер «Ливерпуля» Алиссон травмировал плечо, сообщает официальный сайт клуба. В связи с этим он не смог сыграть против «Астон Виллы» (2:7) в четвертом туре английской премьер-лиги.
«Вчера на тренировке произошел очень неудачный инцидент, — сказал главный тренер «красных» Юрген Клопп. — Два игрока столкнулись на тренировке. Один из них поднялся, второй нет. Тот, кто не смог подняться — это Алиссон.
Сроки восстановления? Впереди матчи сборных, и я уверен, что он не сможет играть. Нам нужно будет оценить ситуацию, но сейчас он травмирован. Надеюсь, он восстановится довольно быстро.
28-летний бразилец, таким образом, пропустит матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против команд Боливии и Перу. В текущем сезоне он провел четыре матча за «Ливерпуль» и пропустил пять мячей.
Видео,АПЛ,Юрген Клопп,
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