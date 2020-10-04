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«Арсенал» обыграл «Шеффилд» благодаря голу Николя Пепе 

Советский спорт и ещё 5 4 октября 2020
Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс».
Матч четвертого тура АПЛ «Арсенал» — «Шеффилд» завершился в пользу лондонского клуба — 2:1.
В составе победителей по голу забили Букайо Сака и Николя Пепе. В обоих случаях ассистентом выступил Эктор Бельерин. У гостей отличился Дэвид Макголдрик.
Таким образом, «канониры» вышли на четвертое место в таблице, набрав девять очков. У «Шеффилда» — ни одного балла и предпоследняя, 19-я позиция.
В следующем туре команда Микеля Артеты сыграет с «Манчестер Сити», а подопечные Криса Уилдера примут «Фулхэм». Оба матча пройдут 17 октября.
АПЛ. Четвертый тур «Арсенал» — «Шеффилд» — 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 — 61 Сака, 2:0 — 64 Пепе, 2:1 — 83 Макголдрик.
«Арсенал»: Лено, Тирни, Давид Луиз, Габриэл, Бельерин, Себальос (Джака, 81), Сака (Мэйтленд-Найлз, 87), Эль-Ненни, Виллиан, Нкетиа (Пепе, 58), Обамеянг.
«Шеффилд Юнайтед»: Рэмсдейл, Болдок, Башем (Шарп, 76), Робинсон, Стивенс, Осборн (Флек, 63), Ландстрем, Берк (Макберни, 56), Берге, Иган, Макголдрик.
Предупреждение: Берге (38).
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Комментарии
Прочее , Видео , АПЛ , Эктор Бельерин , Дэвид Макголдрик , Николя Пепе , Emirates
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