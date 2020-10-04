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Артета – о победе над «Шеффилдом»: «Я очень доволен»

Евро-футбол.Руиещё 1
04 октября 2020
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Шеффилдом» (2:1) в рамках четвёртого тура английской Премьер-лиги.
«Я очень доволен. «Шеффилд» - сложный соперник, вы могли это увидеть по сегодняшней игре. Они играют организовано. Во втором тайме мы начали атаковать более целеустремлённо. Мы создаём много проблем соперникам и забили два фантастических гола.
Пепе? Мы заранее понимаем, кто нас может усилить. Я всегда говорю игрокам, находящимся на скамейке запасных, что при появлении на поле, они должны оказать влияние на игру. Пепе сегодня справился с задачей, я очень рад за него», - цитирует Артету Sky Sports.
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