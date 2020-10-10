«Штаны до пупка. Он так до сих пор ходит». Дзюба посмеялся над детской фотографией Оздоева: видео 

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Футболисты сборной России сыграли в игру, в рамках которой должны были угадывать партнеров по команде по детским фотографиям.

Дзюба узнал Оздоева сразу.

«Это Мага Оздоев. Одет, конечно… Он так ходит до сих пор. Этот стиль! До пупка штаны. Стиляга», — пошутил Дзюба, увидев детскую фотографию Оздоева.

Видео опубликовано на официальном ютуб-канале сборной России по футболу.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России не могли узнать партнера по команде Ерохина по детскому фото.

В воскресенье, 11 октября, сборную России ожидает домашний матч Лиги наций против национальной команды Турции. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 21:45 мск.

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