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РПЛ опубликовала календарь с 15 по 19-й туры 

Спорт-Экспресс и ещё 43 2 часа назад
РПЛ опубликовала календарь с 15 по 19-й туры
Фото: Спорт РИА Новости
15-й тур 21 ноября (суббота)
14:00 «Краснодар» — «Тамбов» 16:30 «Ахмат» — «Зенит» 19:00 «Локомотив» — «Арсенал» 19:00 «Спартак» — «Динамо»
22 ноября (воскресенье)
14:00 ЦСКА — «Сочи» 16:30 «Ротор» — «Урал» 19:00 «Рубин» — «Ростов»
23 ноября (понедельник)
17:00 «Уфа» — «Химки»
4-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы — 24-26 ноября
16-й тур 28 ноября (суббота)
14:00 «Арсенал» — «Зенит» 16:30 «Химки» — «Краснодар» 19:00 «Ростов» — «Динамо» 19:00 «Ахмат» — «Локомотив»
29 ноября (воскресенье)
12:00 «Урал» — «Сочи» 14:00 «Уфа» — «Тамбов» 16:30 «Рубин» — ЦСКА 19:00 «Спартак» — «Ротор»
5-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы — 1-3 декабря
17-й тур 5 декабря (суббота)
14:00 «Локомотив» — «Рубин» 16:30 «Спартак» — «Тамбов» 19:00 «Зенит» — «Урал» 19:00 «Краснодар» — «Ротор»
6 декабря (воскресенье)
14:00 «Ростов» — «Уфа» 16:30 «Динамо» — «Арсенал» 19:00 ЦСКА — «Химки»
7 декабря (понедельник)
19:00 «Сочи» — «Ахмат»
6-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы — 8-10 декабря
18-й тур 11 декабря (пятница)
19:00 «Химки» — «Арсенал»
12 декабря (суббота)
14:00 «Ротор» — «Уфа» 16:30 «Сочи» — «Спартак» 19:00 «Зенит» — «Динамо»
13 декабря (воскресенье)
14:00 «Тамбов» — «Рубин» 16:30 «Краснодар» — «Локомотив» 19:00 «Ахмат» — «Ростов» 19:00 ЦСКА — «Урал»
19-й тур 16 декабря (среда)
18:00 «Ротор» — «Арсенал» 18:00 «Сочи» — «Динамо» 20:00 «Зенит» — «Спартак»
17 декабря (четверг)
18:00 «Химки» — «Локомотив» 18:00 «Краснодар» — «Уфа» 20:00 «Ахмат» — «Рубин» 20:00 «Ростов» — ЦСКА
18 декабря (пятница)
18:00 «Тамбов» — «Урал»
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Прочее , РПЛ , Спартак , Зенит , Локомотив , ЦСКА , Динамо
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