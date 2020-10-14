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Месси поучаствовал в потасовке после матча отбора на чемпионат мира 

Lenta.ru и ещё 8 13 часов назад
Месси поучаствовал в потасовке после матча отбора на чемпионат мира
Фото: Lenta.ru
Видео доступно в Twitter-аккаунте Movistar Deportes.
Встреча команд прошла во вторник, 13 октября, и завершилась победой аргентинцев со счетом 2:1. После финального свистка между игроками начался конфликт, основными участниками которого стали Месси и боливийский форвард Марсело Морено. Судя по видео, аргентинца разозлили слова Морено.
После победы в матче Аргентина с шестью очками заняла второе после Бразилии место в таблице отборочного турнира в Южной Америке. Боливия потерпела второе поражение подряд на старте квалификации и сейчас занимает последнее, десятое место.
Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре. Действующим обладателем Кубка является сборная Франции, которая победила хорватов в финале мундиаля 2018 года.
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