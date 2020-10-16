Белоруссию ждут санкции на ближайших Олимпийских играх

Когда в аэропорту задержали Левченко, общество остро среагировало. Елене дали 15 суток за участие в мирных маршах и выражение гражданской позиции. В Белоруссии это сейчас знакомая многим статья 23.34. Акции солидарности, посты поддержки в соцсетях, материалы в СМИ, заявления со стороны международных федераций и главное — президента Олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха
. Письмо он получил от SOS_BY, где рассказывается о дискриминации и нарушении прав человека, задержании Левченко, а также о том, что «многих спортсменов пытали, избивали и арестовывали».