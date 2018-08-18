Жирков едва не потерял семью из-за дорогих часов

1/11 В Испании едва не утонула вместе с младшим сыном Инна Жиркова, супруга футболиста сборной России. @yuryzhirkov Фото:

2/11 О несчастном случае, которого чудом удалось избежать, Инна поведала в Instagram. @yuryzhirkov Фото:

3/11 Инцидент произошел в испанской Марбелье. @yuryzhirkov Фото:

4/11 По словам женщины, в минувший четверг она сводила детей в зоопарк, затем отвезла домой на дневной сон, а сама поехала на пляж. Купаясь, потеряла часы, которые ей были дороги, и расстроилась так, что ночью плохо спала и переживала. @yuryzhirkov Фото:

5/11 Однако на следующий день с Инной и ее ребенком едва не произошел несчастный случай. @yuryzhirkov Фото:

6/11 Инцидент заставил ее пересмотреть отношение к вещам. @yuryzhirkov Фото:

7/11 «Я на руках с младшим сыном чуть не утонула... И знаете, когда я вылезла из этого, я совершенно точно поняла, что все в этой жизни происходит не просто так, я поняла, что из-за потери вещей, пусть и дорогих тебе, можно расстраиваться, но точно не убиваться от горя», - написала Жиркова. @yuryzhirkov Фото:

8/11 Напоследок она дала мудрый совет подписчикам: «Жизнь одна, что-то уходит, что-то приходит . Единственное, что важно - это здоровье и наша жизнь. Я просто хочу всем пожелать удачи и везения, берегите себя и ваших близких». ТАСС Фото:

9/11 Юрий Жирков – известный футболист, играет за петербургский «Зенит», много лет выступал за сборную России, но в июле 2018 года объявил о прекращении карьеры в главной футбольной команде страны. ТАСС Фото: