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Жирков едва не потерял семью из-за дорогих часов
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Жизнь как чудо: Инна Жаркова чуть не утонула в Испании 

Рамблер 18 августа 2018
В Испании едва не утонула вместе с младшим сыном Инна Жиркова
1/11  В Испании едва не утонула вместе с младшим сыном Инна Жиркова, супруга футболиста сборной России.
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2/11  О несчастном случае, которого чудом удалось избежать, Инна поведала в Instagram.
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3/11  Инцидент произошел в испанской Марбелье.
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4/11  По словам женщины, в минувший четверг она сводила детей в зоопарк, затем отвезла домой на дневной сон, а сама поехала на пляж. Купаясь, потеряла часы, которые ей были дороги, и расстроилась так, что ночью плохо спала и переживала.
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5/11  Однако на следующий день с Инной и ее ребенком едва не произошел несчастный случай.
Фото:
6/11  Инцидент заставил ее пересмотреть отношение к вещам.
Фото:
7/11  «Я на руках с младшим сыном чуть не утонула... И знаете, когда я вылезла из этого, я совершенно точно поняла, что все в этой жизни происходит не просто так, я поняла, что из-за потери вещей, пусть и дорогих тебе, можно расстраиваться, но точно не убиваться от горя», - написала Жиркова.
Фото:
8/11  Напоследок она дала мудрый совет подписчикам: «Жизнь одна, что-то уходит, что-то приходит . Единственное, что важно - это здоровье и наша жизнь. Я просто хочу всем пожелать удачи и везения, берегите себя и ваших близких».
Фото:
9/11  Юрий Жирков – известный футболист, играет за петербургский «Зенит», много лет выступал за сборную России, но в июле 2018 года объявил о прекращении карьеры в главной футбольной команде страны.
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10/11  В 2012 году Инна Жиркова завоевала титул «Миссис Россия-2012», но затем отказалась от него. Сейчас Инна занимается бизнесом, владеет ателье по пошиву эксклюзивной одежды.
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11/11 
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У Юрия и Инны Жирковых трое детей. Сыну Дмитрию в нынешнем году исполнится 10 лет, Дочери Милане — 8. В сентябре 2015 года у четы родился второй сын, его назвали Даниилом.
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