Жирков едва не потерял семью из-за дорогих часов

4/11 По словам женщины, в минувший четверг она сводила детей в зоопарк, затем отвезла домой на дневной сон, а сама поехала на пляж. Купаясь, потеряла часы, которые ей были дороги, и расстроилась так, что ночью плохо спала и переживала.
7/11 «Я на руках с младшим сыном чуть не утонула... И знаете, когда я вылезла из этого, я совершенно точно поняла, что все в этой жизни происходит не просто так, я поняла, что из-за потери вещей, пусть и дорогих тебе, можно расстраиваться, но точно не убиваться от горя», - написала Жиркова.
8/11 Напоследок она дала мудрый совет подписчикам:
«Жизнь одна, что-то уходит, что-то приходит . Единственное, что важно - это здоровье и наша жизнь. Я просто хочу всем пожелать удачи и везения, берегите себя и ваших близких».