Дибала хочет получать в «Манчестер Юнайтед» £175 тысяч в неделю

Ожидается, что этим летом форвард "бьянконери" покинет клуб. В "МЮ" игрок намерен получать зарплату в размере £175 тысяч в неделю. Эта сумма сопоставима с доходом нападающего манкунианцев Ромелу Лукаку.

Сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" и "Юве" могут обменяться форвардами.

В минувшем сезоне Дибала сыграл в 42 матчах всех турниров на клубном уровне, отметившись десятью голами.