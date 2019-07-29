Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дибала хочет получать в «Манчестер Юнайтед» £175 тысяч в неделю 

Газета.Ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: Reuters
Брат нападающего туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы Мариано, который также является агентом футболиста, ведет переговоры с английским "Манчестер Юнайтед", сообщает Calciomercato.
Ожидается, что этим летом форвард "бьянконери" покинет клуб. В "МЮ" игрок намерен получать зарплату в размере £175 тысяч в неделю. Эта сумма сопоставима с доходом нападающего манкунианцев Ромелу Лукаку.
Сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" и "Юве" могут обменяться форвардами.
В минувшем сезоне Дибала сыграл в 42 матчах всех турниров на клубном уровне, отметившись десятью голами.
Новый сезон Английской Премьер-лиги доступен только в сервисе Okko Спорт. До 31 июля подписку на Okko Спорт можно приобрести за 2990 рублей.
Газета.Ru: последние новости
Матюиди может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед" Победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" проиграл "Наполи" Тренер "Челси" попросил фанатов не петь песен с нецензурными словами
Премьер-лига , Футбол , Пауло Дибала , Манчестер Юнайтед
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых
Месси подвергся нападению на Ибице
Лучшему биатлонисту РФ предложили не выпендриваться
Позади Китая и США: россияне взяли 16 медалей на ЧМ1
Касаткина сохранила 40-е место в рейтинге WTA
Видео
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
00:39
Российский гонщик погиб во время соревнований
Автоспорт
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
00:55
Отец Мамаева оставил его семью без денег
Футбол Прочее
01:02
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
MMA
03:44
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Бокс
02:04
Российский боксёр умер на 37-м году жизни
Бокс
00:37
Роналду «набросился» на полицейского
Футбол
00:57
Появилось видео последнего боя погибшего Дадашева
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение