Брат нападающего туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы Мариано, который также является агентом футболиста, ведет переговоры с английским "Манчестер Юнайтед", сообщает Calciomercato.
Ожидается, что этим летом форвард "бьянконери" покинет клуб. В "МЮ" игрок намерен получать зарплату в размере £175 тысяч в неделю. Эта сумма сопоставима с доходом нападающего манкунианцев Ромелу Лукаку.
Сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" и "Юве" могут обменяться форвардами.
В минувшем сезоне Дибала сыграл в 42 матчах всех турниров на клубном уровне, отметившись десятью голами.
Новый сезон Английской Премьер-лиги доступен только в сервисе Okko Спорт. До 31 июля подписку на Okko Спорт можно приобрести за 2990 рублей.