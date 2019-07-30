Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отметил, что надеется на дальнейшее пребывание в команде Виллиана.
«Я знаю, что клуб ведет переговоры с Виллианом. Я хочу видеть его в своей команде. С футбольной точки зрения, я ясно изложил свои идеи клубу. Я очень тесно сотрудничаю с Мариной Грановской (директор «Челси»). Есть желание сохранить Виллиана», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».
Ранее сообщалось, что бразилец может подписать договор до лета 2021 года. Нынешнее соглашение хавбека истекает следующим летом.
В сезоне-2018/19 Виллиан сыграл за «Челси» 56 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 14 результативных передач.
Новый сезон Английской Премьер-лиги доступен только в сервисе Okko Спорт. До 31 июля подписку на Okko Спорт можно приобрести за 2990 рублей.