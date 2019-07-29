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Матюиди может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед» 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Игрок туринского "Ювентуса" и национальной команды Франции Блез Матюиди может продолжить карьеру в английском "Манчестер Юнайтед", сообщает Corriere di Torino.
По информации издания, тренерскому штабу манкунианцев импонирует игра полузащитника, и они не прочь воспользоваться услугами игрока в предстоящем сезоне. Конкуренцию им составит "ПСЖ", в котором спортсмен уже выступал с 2011 по 2017 год.
На данный момент стоимость 32-летнего футболиста оценивается примерно в €22 млн Сам Матюиди может уйти из "старой синьоры" по причине того, что в центральную линию поля, где и выступает француз, уже куплены Адриан Рабьо и Аарон Рэмзи.
Ранее сообщалось, что Кристиан Эриксен, выступающий за "Тоттенхэм" и сборную Дании, попал в сферу интересов итальянского "Ювентуса".
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Комментарии
Премьер-лига , Футбол , Кристиан Эриксен , Манчестер Юнайтед
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