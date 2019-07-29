Матюиди может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Игрок туринского "Ювентуса" и национальной команды Франции Блез Матюиди может продолжить карьеру в английском "Манчестер Юнайтед" , сообщает Corriere di Torino.

По информации издания, тренерскому штабу манкунианцев импонирует игра полузащитника, и они не прочь воспользоваться услугами игрока в предстоящем сезоне. Конкуренцию им составит "ПСЖ", в котором спортсмен уже выступал с 2011 по 2017 год.

На данный момент стоимость 32-летнего футболиста оценивается примерно в €22 млн Сам Матюиди может уйти из "старой синьоры" по причине того, что в центральную линию поля, где и выступает француз, уже куплены Адриан Рабьо и Аарон Рэмзи.

Ранее сообщалось, что Кристиан Эриксен , выступающий за "Тоттенхэм" и сборную Дании, попал в сферу интересов итальянского "Ювентуса".