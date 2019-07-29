СМИ: «Арсенал» подпишет контракт с лучшим бомбардиром Кубка Америки по футболу

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» близок к приобретению нападающего «Гремио» и сборной Бразилии Эвертона.

Об этом сообщает Sky Deutschland.

По информации издания, о переходе будет объявлено в ближайшее время, а сумма трансфера составит €40 млн Эвертон выступает за основную команду «Гремио» с 2014 года. В этом сезоне он сыграл 15 матчей, забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.

В составе сборной Бразилии выиграл домашний Кубок Америки 2019 года. На турнире отметился тремя голами, став лучшим бомбардиром вместе с перуанцем Хосе Паоло Герреро.

Ранее «Арсенал» объявил о трансфере Дани Себальоса.