Лондонский футбольный клуб «Арсенал» близок к приобретению нападающего «Гремио» и сборной Бразилии Эвертона.
Об этом сообщает Sky Deutschland.
По информации издания, о переходе будет объявлено в ближайшее время, а сумма трансфера составит €40 млн Эвертон выступает за основную команду «Гремио» с 2014 года. В этом сезоне он сыграл 15 матчей, забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.
В составе сборной Бразилии выиграл домашний Кубок Америки 2019 года. На турнире отметился тремя голами, став лучшим бомбардиром вместе с перуанцем Хосе Паоло Герреро.
Ранее «Арсенал» объявил о трансфере Дани Себальоса.
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