«Милан» поборется за Эриксена

Ведущий полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен имеет вариант продолжения карьеры в итальянском топ-клубе.

Согласно данным Calciomercato, заполучить датского футболиста в свои ряды намерен "Милан". Контракт Эриксена со "шпорами" рассчитан до лета 2020 года.

В минувшем сезоне хавбек сыграл за "Тоттенхэм" 51 поединок, забил 10 голов и отдал 17 результативных передач.