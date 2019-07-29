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«Милан» поборется за Эриксена 

Евро-футбол.Ру 11 часов назад
Фото: Reuters
Ведущий полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен имеет вариант продолжения карьеры в итальянском топ-клубе.
Согласно данным Calciomercato, заполучить датского футболиста в свои ряды намерен "Милан". Контракт Эриксена со "шпорами" рассчитан до лета 2020 года.
В минувшем сезоне хавбек сыграл за "Тоттенхэм" 51 поединок, забил 10 голов и отдал 17 результативных передач.
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Премьер-лига , Кристиан Эриксен
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