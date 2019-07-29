«Милан» поборется за Эриксена 

Ведущий полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен имеет вариант продолжения карьеры в итальянском топ-клубе.
Согласно данным Calciomercato, заполучить датского футболиста в свои ряды намерен "Милан". Контракт Эриксена со "шпорами" рассчитан до лета 2020 года.
В минувшем сезоне хавбек сыграл за "Тоттенхэм" 51 поединок, забил 10 голов и отдал 17 результативных передач.
Новый сезон Английской Премьер-лиги доступен только в сервисе Okko Спорт. До 31 июля подписку на Okko Спорт можно приобрести за 2990 рублей.