Лэмпард назвал двух игроков, которые должны покинуть «Челси»

Новый наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард определил двух футболистов, которые не входят в планы его тренерского штаба.

Оба хавбека не впечатлили Лэмпарда во время предсезонного турне в Японии.

Напомним, что Бакайоко прошлый сезон провёл в аренде в "Милане", а Дринкуотер практически не играл — в его активе 1 матч за всю кампанию.