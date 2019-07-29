Новый наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард определил двух футболистов, которые не входят в планы его тренерского штаба.
Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб должны покинуть полузащитники Тьемуэ Бакайоко и Дэниел Дринкуотер.
Оба хавбека не впечатлили Лэмпарда во время предсезонного турне в Японии.
Напомним, что Бакайоко прошлый сезон провёл в аренде в "Милане", а Дринкуотер практически не играл — в его активе 1 матч за всю кампанию.
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