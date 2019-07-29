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Футболист «Арсенала» Ляказетт избежал серьезной травмы 

Спорт РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Футболист лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт избежал серьезной травмы, сообщает Independent.
Ляказетт получил растяжение связок лодыжки в воскресенье в товарищеском матче с "Лионом" (2:1 в пользу французского клуба). 28-летний форвард был вынужден покинуть поле в начале встречи.
"Мы думаем, что травма Ляказетта несерьезная. Они с врачом решили, что ему не нужно рисковать. Лучше это сделать в "предсезонке". Мы дадим оценку степени травмы в течение нескольких дней, но там ничего серьезного", — сказал главный тренер "канониров" Унаи Эмери.
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Премьер-лига , Футбол , Александр Ляказетт
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