Футболист «Арсенала» Ляказетт избежал серьезной травмы

Футболист лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт избежал серьезной травмы, сообщает Independent.

Ляказетт получил растяжение связок лодыжки в воскресенье в товарищеском матче с "Лионом" (2:1 в пользу французского клуба). 28-летний форвард был вынужден покинуть поле в начале встречи.

"Мы думаем, что травма Ляказетта несерьезная. Они с врачом решили, что ему не нужно рисковать. Лучше это сделать в "предсезонке". Мы дадим оценку степени травмы в течение нескольких дней, но там ничего серьезного", — сказал главный тренер "канониров" Унаи Эмери.