Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: футболист «Ливерпуля» Уилсон может перейти в «Борнмут» 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Валлийский полузащитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Гарри Уилсон попал в сферу интересов "Борнмута". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Sun.
По информации издания, главный тренер "Борнмута" Эдди Хау заинтересован в приобретении 22-летнего Уилсона и убедил руководство команды подготовить предложение размером в €27 млн Отмечается, что основной причиной приобретения футболиста стала необходимость в конкуренции для полузащитников Дэвида Брукса и Райана Фрейзера. Утверждается, что Хоу считает Уилсона игроком, который может быстро адаптироваться к стилю "Борнмута".
В летнее трансферное окно "Борнмут" приобрел полузащитника клуба "Хаддерсфилд" Филипа Биллинга за €25 млн Уилсон является воспитанником "Ливерпуля", за основную команду он дебютировал в 2015 году. В прошлом сезоне Уилсон выступал за "Дерби" на правах аренды, он провел 49 матчей в разных турнирах, забив 19 голов и отдав 6 передач.
Новый сезон Английской Премьер-лиги доступен только в сервисе Okko Спорт. До 31 июля подписку на Okko Спорт можно приобрести за 2990 рублей.
ТАСС: последние новости
Президент FIA отметил прогресс в восстановлении Михаэля Шумахера Умерла финская лыжница Мона-Лиза Ноусиайнен СМИ: "Зенит" может приобрести футболиста "Барселоны" Малкома
Комментарии
Премьер-лига , Футбол , Райан Фрейзер , Эдди Хау , Гарри Уилсон , Филип Биллинг , Дэвид Брукс , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Игрок «Барселоны» перейдет в «Зенит»
Трансферы «Ливерпуля»: никого не купили, но есть новые игроки
Семеня пропустит ЧМ по лёгкой атлетике
Загитова удивила новым образом3
Моуринью высказался о работе в сборной
Видео
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
00:54
Самедов объявил о завершении карьеры
Футбол
00:28
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых
Футбол Статьи
00:55
Появились подробности о состоянии Шумахера
Автоспорт
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
01:01
Выстрел в голову: экс-чемпион найден мертвым
Летние виды спорта Статьи
00:39
Российский гонщик погиб во время соревнований
Автоспорт
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
00:55
Отец Мамаева оставил его семью без денег
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение