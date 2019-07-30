«Ливерпуль» изменил трансферные планы 

"Ливерпуль" намерен до закрытия трансферного окна оформить ещё одну сделку, сообщает Liverpool Echo.
Ожидалось, что "красные" купят у "Бордо" нападающего Франсуа Камано, однако клуб изменил свои планы.
"Ливерпуль" отказался от перехода 23-летнего гвинейца, зато возобновил интерес к полузащитнику "Спортинга" Бруну Фернандешу.
Стоит отметить, что ранее перспективный португалец был крайне близок к уходу в "Манчестер Юнайтед".
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