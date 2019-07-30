Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Челси» навсегда запретил болельщику посещать матчи из-за проявления расизма 

Football Media + ещё 5 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Один из болельщиков «Челси» получил пожизненный запрет на посещение домашних матчей клуба из-за проявления расизма. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.
В прошлом сезоне во время матча с «Манчестер Сити» фанат «пенсионеров» подверг вингера Рахима Стерлинга оскорблениям на расовой почве.
По информации Sky Sports, ещё пять болельщиков «Челси» не смогут посещать домашние матчи клуба в течение одного-двух лет из-за проявления агрессии и употребления нецензурной брани.
Новый сезон Английской Премьер-лиги доступен только в сервисе Okko Спорт. До 31 июля подписку на Okko Спорт можно приобрести за 2990 рублей.
Football Media: последние новости
Косьельни не хочет играть за «Арсенал». Лондонцы готовы продать Мустафи Пепе пройдёт обследование для «Арсенала» В Англии введут временные удаления футболистов
Премьер-лига , Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поцеловал и осыпал купюрами: Ковалев устроил скандал2
Названы дата и место прощания с Дадашевым
Кузнецова получила американскую визу
Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании
Участница сочинской Олимпиады умерла в 36 лет23
Видео
00:54
Самедов объявил о завершении карьеры
Футбол
00:28
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых
Футбол Статьи
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
01:01
Выстрел в голову: экс-чемпион найден мертвым
Летние виды спорта Статьи
00:39
Российский гонщик погиб во время соревнований
Автоспорт
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
00:55
Отец Мамаева оставил его семью без денег
Футбол Прочее
01:02
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
MMA
03:44
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение