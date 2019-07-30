«Челси» навсегда запретил болельщику посещать матчи из-за проявления расизма

Один из болельщиков «Челси» получил пожизненный запрет на посещение домашних матчей клуба из-за проявления расизма. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

В прошлом сезоне во время матча с «Манчестер Сити» фанат «пенсионеров» подверг вингера Рахима Стерлинга оскорблениям на расовой почве.

По информации Sky Sports, ещё пять болельщиков «Челси» не смогут посещать домашние матчи клуба в течение одного-двух лет из-за проявления агрессии и употребления нецензурной брани.