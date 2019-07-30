Косьельни не хочет играть за «Арсенал». Лондонцы готовы продать Мустафи

«Арсенал» продолжает переговоры с «Ренном» о переходе защитника Лорана Косьельни.

Вчера в Лондоне состоялась встреча, в которой участвовали технический директор «канониров» Эду Гаспар, президент французского клуба и представители игрока.

Отмечается, что 33-летний футболист не хочет больше выступать за «Арсенал» и намерен продолжать карьеру во Франции.

Сообщалось, что он уже согласовал с «Ренном» личный контракт.

Также лондонцы ведут переговоры с рядом клубов о продаже защитника Шкодрана Мустафи.

27-летний игрок имеет контракт с клубом еще на 2 сезона и не хочет уходить. Но «Арсенал» готов отпустить его в аренду или продать.

До закрытия трансферного окна «канониры» хотят укрепить центр обороны и сохраняют интерес к левому защитнику «Селтика» Кирану Тирни.