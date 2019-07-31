Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мойзе Кин отказал «Арсеналу» и перейдет в «Эвертон» 

Просто Про Спорт + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
19-летний форвард туринского «Ювентуса» Мойзе Кин отказал лондонскому «Арсеналу», так как главный тренер команды Унаи Эмери не смог гарантировать клиенту Мины Райолы места в стартовом составе. В «Арсенале» в нападении играют Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт.
Теперь нападающий, забивший 6 мячей в 13 матчах Серии А в прошлом сезоне перейдет в другой клуб АПЛ — «Эвертон», где Марку Силва собирается строить команду вокруг него.
Уход Кина из «Юве» стал возможен после того, как из аренд вернулся аргентинский нападающий Гонсало Игуаин, решивший бороться за место в составе под руководством пришедшего в клуб Маурицио Сарри, с которым работал в «Наполи» и «Челси».
Новый сезон Английской Премьер-лиги доступен только в сервисе Okko Спорт. До 31 июля подписку на Okko Спорт можно приобрести за 2990 рублей.
Просто Про Спорт: последние новости
​Анчелотти прокомментировал провал «Наполи» по трансферу Николя Пепе Futbol frances: Пепе перешел в «Арсенал» (ВИДЕО) Дибала не хочет покидать «Ювентус»
Премьер-лига , Футбол , Гонсало Игуаин , Александр Ляказетт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Игрок «Барселоны» перейдет в «Зенит»
Трансферы «Ливерпуля»: никого не купили, но есть новые игроки
Семеня пропустит ЧМ по лёгкой атлетике
Загитова удивила новым образом3
Моуринью высказался о работе в сборной
Видео
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
00:54
Самедов объявил о завершении карьеры
Футбол
00:28
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых
Футбол Статьи
00:55
Появились подробности о состоянии Шумахера
Автоспорт
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
01:01
Выстрел в голову: экс-чемпион найден мертвым
Летние виды спорта Статьи
00:39
Российский гонщик погиб во время соревнований
Автоспорт
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
00:55
Отец Мамаева оставил его семью без денег
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение