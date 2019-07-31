Мойзе Кин отказал «Арсеналу» и перейдет в «Эвертон»

19-летний форвард туринского «Ювентуса» Мойзе Кин отказал лондонскому «Арсеналу», так как главный тренер команды Унаи Эмери не смог гарантировать клиенту Мины Райолы места в стартовом составе. В «Арсенале» в нападении играют Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт

Теперь нападающий, забивший 6 мячей в 13 матчах Серии А в прошлом сезоне перейдет в другой клуб АПЛ — «Эвертон», где Марку Силва собирается строить команду вокруг него.

Уход Кина из «Юве» стал возможен после того, как из аренд вернулся аргентинский нападающий Гонсало Игуаин , решивший бороться за место в составе под руководством пришедшего в клуб Маурицио Сарри, с которым работал в «Наполи» и «Челси».