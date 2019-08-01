Моуринью поделился ожиданиями от работы Лэмпарда в «Челси»

Бывший главный тренер лондонского "Челси" Жозе Моуринью поделился ожиданиями от работы Фрэнка Лэмпарда на посту наставника "синих".

"Время покажет. Только время. Я люблю его, поэтому мне было бы приятно и легко сказать, что он станет феноменальным тренером. Однако я не буду этого говорить. Также я не могу сказать, что не верю, что он сможет сделать это, потому что я так не думаю", — цитирует Моуринью Sky Sports.

Специалист отметил, что у нового главного тренера "Челси" есть потенциал для развития. Также португалец пожелал успехов бывшему подопечному.