Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Моуринью поделился ожиданиями от работы Лэмпарда в «Челси» 

Газета.Ru + ещё 18 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер лондонского "Челси" Жозе Моуринью поделился ожиданиями от работы Фрэнка Лэмпарда на посту наставника "синих".
"Время покажет. Только время. Я люблю его, поэтому мне было бы приятно и легко сказать, что он станет феноменальным тренером. Однако я не буду этого говорить. Также я не могу сказать, что не верю, что он сможет сделать это, потому что я так не думаю", — цитирует Моуринью Sky Sports.
Специалист отметил, что у нового главного тренера "Челси" есть потенциал для развития. Также португалец пожелал успехов бывшему подопечному.
Новый сезон Английской Премьер-лиги доступен только в сервисе Okko Спорт. До 31 июля подписку на Okko Спорт можно приобрести за 2990 рублей.
Газета.Ru: последние новости
Тренер "Челси" Лэмпард рассказал о встрече с Абрамовичем "Бавария" сделала новое предложение по трансферу футболиста "Манчестер Сити" В Англии ограничат арбитрам количество просмотров видеоповторов моментов
Премьер-лига , Футбол , Фрэнк Лэмпард
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Игрок ЦСКА перешёл в «Крылья Советов»
Стала известна зарплата чемпиона мира в «Спартаке»2
«Динамо» объявило об уходе игрока в английский клуб
Суарес игнорирует Гризманна на тренировках1
Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет по плану3
Видео
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
00:54
Самедов объявил о завершении карьеры
Футбол
01:35
МВД попросило перенести матч «Динамо» — «Спартак»
Футбол Волейбол
00:28
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых
Футбол Статьи
00:55
Появились подробности о состоянии Шумахера
Автоспорт
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
01:01
Выстрел в голову: экс-чемпион найден мертвым
Летние виды спорта Статьи
00:39
Российский гонщик погиб во время соревнований
Автоспорт
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение