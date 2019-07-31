Эвертон приобрет другого игрока «Челси» в случае неудачи с трансфером Курта Зума

Английский футболист нигерийского происхождения, защитник "Челси" и молодёжной сборной Англии Фикайо Томори может перебраться в "Эвертон", передает The Sun.

По информации издания, 21-летний игрок может оказаться в стане "ирисок", если руководство "синих" не сможет вернуть к себе француза Курта Зума , который провел последний сезон в ливерпульском клубе на правах аренды. 24-летний спортсмен на данный момент является приоритетным вариантом, так как его игра очень впечатлила наставника "Эвертона" Марку Сильву.

Ранее сообщалось, что руководство лондонского "Челси" навсегда запретило посещать матчи фанату, который выкрикивал расистские оскорбления в сторону форварда английского "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга