Нико Ковач извинился перед «Манчестер Сити» 

Наставник "Баварии" Нико Ковач попросил прощения у "Манчестер Сити" за одно из своих заявлений.
Ранее хорватский тренер высказал уверенность, что вингер "горожан" Лерой Сане продолжит карьеру в мюнхенском клубе.
"Я уже извинился перед Гвардиолой. Также хочу извиниться перед клубом. Я знаю, что у Сане действующий контракт с "Манчестер Сити". Обещаю, что впредь не позволю себе подобных заявлений", — цитирует Ковача AS.
23-летний Сане в прошлом сезоне сыграл за "Сити" 47 матчей, забил 16 голов и сделал 18 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
Новый сезон Английской Премьер-лиги доступен только в сервисе Okko Спорт. До 31 июля подписку на Okko Спорт можно приобрести за 2990 рублей.