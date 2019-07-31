Покеттино не хочет быть менеджером «Тоттенхэма»

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино заявил, что не хочет исполнять обязанности менеджера клуба.

— Продажи, покупки игроков, подписание контрактов — это не в моих руках, а в руках клуба и президента Даниэля Леви, — цитирует ВВС специалиста. — Клуб должен изменить название моей должности и ее полномочия. Конечно, я босс в части стратегии, но сегодня ощущаю себя исключительно тренером.

Покеттино возглавил "Тоттенхэм" в 2014 году, в прошлом сезоне он довел клуб до финала Лиги чемпионов, в котором "Тоттенхэм" уступил "Ливерпулю" со счетом 0:2. В чемпионате Англии клуб занял 4-е место и получил право участвовать в Лиге чемпионов.