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Покеттино не хочет быть менеджером «Тоттенхэма» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино заявил, что не хочет исполнять обязанности менеджера клуба.
— Продажи, покупки игроков, подписание контрактов — это не в моих руках, а в руках клуба и президента Даниэля Леви, — цитирует ВВС специалиста. — Клуб должен изменить название моей должности и ее полномочия. Конечно, я босс в части стратегии, но сегодня ощущаю себя исключительно тренером.
Покеттино возглавил "Тоттенхэм" в 2014 году, в прошлом сезоне он довел клуб до финала Лиги чемпионов, в котором "Тоттенхэм" уступил "Ливерпулю" со счетом 0:2. В чемпионате Англии клуб занял 4-е место и получил право участвовать в Лиге чемпионов.
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Премьер-лига , Футбол
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