СМИ: Манджукич может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает Football Italia, 33-летний хорват не входит в планы главного тренера Маурицио Сарри.

Отмечается, что он может перейти в МЮ, который также близок к покупке его одноклубника Пауло Дибалы

Манджукич играет за «Ювентус» с 2015 года. В его активе 44 гола и 24 голевые передачи в 162 матчах за бьянконери.

Ранее сообщалось, что Мойзе Кин отказался от перехода в «Арсенал» из-за Уная Эмери.