Хорватский полузащитник туринского «Ювентуса» Марио Манджукич может перейти в английский «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Football Italia, 33-летний хорват не входит в планы главного тренера Маурицио Сарри.
Отмечается, что он может перейти в МЮ, который также близок к покупке его одноклубника Пауло Дибалы.
Манджукич играет за «Ювентус» с 2015 года. В его активе 44 гола и 24 голевые передачи в 162 матчах за бьянконери.
Ранее сообщалось, что Мойзе Кин отказался от перехода в «Арсенал» из-за Уная Эмери.
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