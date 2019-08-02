Роналду посоветовал Дибале перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду посоветовал своему одноклубнику Пауло Дибале покинуть клуб, сообщает Daily Mail.

По информации издания, аргентинский форвард спросил совета у португальца в группе WhatsApp по поводу трансфера в "Манчестер Юнайтед" . Роналду посоветовал Дибале продолжить карьеру в Англии, так как с "Ювентусом" он уже выиграл много чемпионских титулов.

Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года. До этого он играл за "Палермо" и аргентинский клуб "Институто". В прошедшем сезоне форвард провел 42 матча за туринцев во всех турнирах. В активе игрока десять мячей и пять результативных передач.

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