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Роналду посоветовал Дибале перейти в «Манчестер Юнайтед» 

Газета.Ru + ещё 39 2 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду посоветовал своему одноклубнику Пауло Дибале покинуть клуб, сообщает Daily Mail.
По информации издания, аргентинский форвард спросил совета у португальца в группе WhatsApp по поводу трансфера в "Манчестер Юнайтед". Роналду посоветовал Дибале продолжить карьеру в Англии, так как с "Ювентусом" он уже выиграл много чемпионских титулов.
Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года. До этого он играл за "Палермо" и аргентинский клуб "Институто". В прошедшем сезоне форвард провел 42 матча за туринцев во всех турнирах. В активе игрока десять мячей и пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" обсудил с "Ювентусом" трансфер нападающего Марио Манджукича.
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Премьер-лига , Футбол , Марио Манджукич , Криштиану Роналду , Манчестер Юнайтед
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