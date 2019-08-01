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«Бавария» сделала новое предложение по трансферу футболиста «Манчестер Сити» 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Twitter Лероя Зане
Мюнхенская "Бавария" сделала новое предложение по трансферу полузащитника Лероя Зане, сообщает Bild.
Предложенная сумма за переход игрока и детали личного контракта немца не разглашаются. Отмечается, что на следующей неделе переговоры перейдут в активную стадию.
По информации различных СМИ, "горожане" хотят получить за футболиста не менее €100 млн В предыдущем сезоне Зане провел в футболке "голубых" 46 матчей и забил 16 мячей.
Ранее главный тренер "Баварии" Нико Ковач выразил уверенность, что Зане в скором времени перейдет в мюнхенский клуб.
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Премьер-лига , Футбол , Нико Ковач , Bild
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