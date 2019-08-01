«Бавария» сделала новое предложение по трансферу футболиста «Манчестер Сити»

Мюнхенская "Бавария" сделала новое предложение по трансферу полузащитника Лероя Зане, сообщает Bild.

Предложенная сумма за переход игрока и детали личного контракта немца не разглашаются. Отмечается, что на следующей неделе переговоры перейдут в активную стадию.

По информации различных СМИ, "горожане" хотят получить за футболиста не менее €100 млн В предыдущем сезоне Зане провел в футболке "голубых" 46 матчей и забил 16 мячей.