«Ньюкасл» хочет подписать защитника «МЮ» Туанзебе

Центральный защитник « Манчестер Юнайтед » Аксель Туанзебе попал в сферу интересов «Ньюкасла».

21-летний игрок молодежной сборной Англии знаком новому главному тренеру «сорок» Стиву Брюсу по совместной работе в «Астон Вилле», где Туанзебе выступал последние полтора года на правах аренды.

Однако «МЮ» может отпустить Туанзебе только после того, как купит защитника «Лестера» Харри Магуайра.

Контракт Туанзебе с «красными дьяволами» рассчитан до июня 2022 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.