«Ньюкасл» хочет подписать защитника «МЮ» Туанзебе 

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе попал в сферу интересов «Ньюкасла».
21-летний игрок молодежной сборной Англии знаком новому главному тренеру «сорок» Стиву Брюсу по совместной работе в «Астон Вилле», где Туанзебе выступал последние полтора года на правах аренды.
Однако «МЮ» может отпустить Туанзебе только после того, как купит защитника «Лестера» Харри Магуайра.
Контракт Туанзебе с «красными дьяволами» рассчитан до июня 2022 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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