«Манчестер Сити» представил ретро-форму в честь 125-летия клуба

«Манчестер Сити» представил новый вариант формы, в которой он выступит в матче за Суперкубок Англии с «Ливерпулем».

Экипировка выполнена в голубом цвете с белой отделкой. Главной её отличительной особенностью является отсутствие спонсора на груди и других частях футболки — это сделано в честь 125-летия клуба. Ретро-комплект формы выпущен в количестве 1894 экземпляров.

Видео также доступно в «Твиттере».

Inspired by our history, with specific design elements voted for by the City fans 💙



Can’t wait to see it in action on Sunday! 😍



🔵 #mancity pic.twitter.com/ddWZHtcdJG— Manchester City (@ManCity) 31 июля 2019 г.

Матч за Суперкубок Англии состоится 4 августа и традиционно пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Манчестер Сити» по итогам минувшего сезона стал чемпионом Англии, набрав 98 очков и на одно очко опередив «Ливерпуль». Подопечные Хосепа Гвардиолы при этом также завоевали оба внутренних трофея — Кубок Англии и Кубок лиги. В связи с этим их соперником в игре за Суперкубок страны станет именно «Ливерпуль», занявший второе место в Премьер-лиге. При этом команда Юргена Клоппа сумела выиграть Лигу чемпионов и сыграет в матче за Суперкубок УЕФА