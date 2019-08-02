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Клуб АПЛ предложил 15 миллионов евро за нападающего сборной России 

Lenta.ru + ещё 20 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» по трансферу 21-летнего форварда армейцев Федора Чалова. Об этом сообщает Sky Sports.
Представитель Английской премьер-лиги (АПЛ) был готов заплатить 15 миллионов евро за россиянина. Переговоры между клубами продолжатся, если англичане улучшат предложение.
14 июля британский The Mirror сообщил об интересе «Ливерпуля» к Чалову. Ранее в числе претендентов на форварда также назывались «Арсенал» и «Тоттенхэм».
Чалов является воспитанником столичного ЦСКА. Всего в составе клуба нападающий провел 65 матчей и забил 27 голов. Также его на счету два матча в составе сборной России. По итогам сезона-2018/2019 Чалов стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). На его счету 15 голов в 30 матчах чемпионата. В марте 2019-го форвард дебютировал в составе сборной России: он вышел на поле в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии.
Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko.Sport возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
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Комментарии
Премьер-лига , Футбол , Владимир Стогниенко , Федор Чалов , ЦСКА , Рамблер
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