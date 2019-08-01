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Лэмпард рассказал о встрече с Абрамовичем 

RT на русском + ещё 7 2 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о встрече с владельцем клуба Романом Абрамовичем после товарищеского матча с «Ред Булл Зальцбург» (5:3)
«Я был рад увидеть Романа Абрамовича, мы много общались ещё во времена, когда я был игроком команды. Мы часто встречаемся с Мариной Грановской по делам клуба, и я знал, что получу возможность поговорить с владельцем. Сегодня мы пообщались, и, как мне показалось, он доволен увиденным», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.
Также главный тренер «Челси» добавил, что ему понравился футбол в исполнении его команды, однако расстраивает большое количество пропущенных мячей.
Ранее сообщалось, что дубль Пулишича помог «Челси» одержать победу над «Ред Булл Зальцбург».
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Премьер-лига , Футбол , Фрэнк Лэмпард , Марина Грановская , Роман Абрамович
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