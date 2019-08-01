Лэмпард рассказал о встрече с Абрамовичем

«Я был рад увидеть Романа Абрамовича, мы много общались ещё во времена, когда я был игроком команды. Мы часто встречаемся с Мариной Грановской по делам клуба, и я знал, что получу возможность поговорить с владельцем. Сегодня мы пообщались, и, как мне показалось, он доволен увиденным», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.

Также главный тренер «Челси» добавил, что ему понравился футбол в исполнении его команды, однако расстраивает большое количество пропущенных мячей.

Ранее сообщалось, что дубль Пулишича помог «Челси» одержать победу над «Ред Булл Зальцбург».