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Канселу близок к переходу в «Манчестер Сити» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Reuters
Защитник "Ювентуса" Жоау Канселу может стать игроком "Манчестер Сити", сообщает Calciomercato.com.
По информации источника, "Сити" серьезно продвинулся в переговорах по игроку. "Юве" ранее отверг предложение взять взамен Данилу как часть сделки. Сумма трансфера может составить 50-55 миллионов евро. "Юве" приобрел его у "Валенсии" за 40 миллионов евро.
25-летний португалец в прошлом сезоне провел 34 матча за "Ювентус" и забил один мяч при пяти голевых передачах.
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