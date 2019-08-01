«Манчестер Юнайтед» определился с размером предложения по Магуайру

"Манчестер Юнайтед" продолжает работать над трансфером защитника "Лестера" Харри Магуайра, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, за 26-летнего англичанина "красные дьяволы" готовы заплатить почти 88 миллионов евро.

Если "лисы" примут данные условия, то Магуайр станет самым дорогим игроком обороны в истории футбола, превзойдя рекорд Вирджила ван Дейка (84,65 млн евро).

Впрочем, "Лестер" пока не спешит соглашаться на предложение "МЮ", рассчитывая заработать на продаже игрока не менее 99 миллионов евро.