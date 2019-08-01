"Манчестер Юнайтед" продолжает работать над трансфером защитника "Лестера" Харри Магуайра, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, за 26-летнего англичанина "красные дьяволы" готовы заплатить почти 88 миллионов евро.
Если "лисы" примут данные условия, то Магуайр станет самым дорогим игроком обороны в истории футбола, превзойдя рекорд Вирджила ван Дейка (84,65 млн евро).
Впрочем, "Лестер" пока не спешит соглашаться на предложение "МЮ", рассчитывая заработать на продаже игрока не менее 99 миллионов евро.
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