Матч Суперкубка УЕФА впервые рассудит женская бригада арбитров

Женская бригада футбольных арбитров впервые в истории назначена на матч за Суперкубок УЕФА

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Главным рефери будет работать француженка Стефани Фраппар, а её помощницами на боковых линиях станут Мануэла Николози и Мишель О'Нил.

В матче за Суперкубок УЕФА встретятся победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Челси», выигравший Лигу Европы.

Встреча состоится 14 августа в Стамбуле.