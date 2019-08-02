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Матч Суперкубка УЕФА впервые рассудит женская бригада арбитров 

RT на русском + ещё 32 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Женская бригада футбольных арбитров впервые в истории назначена на матч за Суперкубок УЕФА.
Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Главным рефери будет работать француженка Стефани Фраппар, а её помощницами на боковых линиях станут Мануэла Николози и Мишель О'Нил.
В матче за Суперкубок УЕФА встретятся победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Челси», выигравший Лигу Европы.
Встреча состоится 14 августа в Стамбуле.
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Премьер-лига , УЕФА
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