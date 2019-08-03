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«Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл «Милан» 

Чемпионат.com + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Кардиффе на стадионе «Принсипалити» состоялся матч Международного кубка чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Милан». Победу одержали футболисты английского клуба — 2:2 (5:4 — по пенальти).
Автором первого гола стал нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, отличившийся на 14-й минуте. До перерыва счёт сравнял форвард «Милана» Сусо. В начале второго тайма итальянскую команду вывел вперёд защитник манкунианцев Виктор Линделёф, забивший в свои ворота. На 72-й минуте мяч в ворота «Милана» отправил хавбек Джесси Лингард.
Победитель матча был определён в послематчевой серии пенальти. Игроки «МЮ» реализовали 5 ударов из 5. Автором единственного промаха стал нападающий «Милана» Дэниел Мальдини.
Турнирную таблицу Международного кубка чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».
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Премьер-лига , Футбол , Маркус Рашфорд , Виктор Линделеф , Джесси Лингард , Манчестер Юнайтед
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