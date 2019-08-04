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Защитника «Ливерпуля» обыграли впервые за полтора года 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Frank Augstein / AP
Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк впервые с марта 2018 года был обыгран при помощи дриблинга в официальном матче. Об этом сообщает Goal.com.
Это произошло в игре за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити», в которой мерсисайдцы уступили в серии пенальти. Пройти голландца на 88-й минуте встречи смог бразильский форвард «горожан» Габриэл Жезус, обыгравший ван Дейка в центре поля. До этого подобного с защитником «Ливерпуля» не происходило на протяжении 64 официальных матчей подряд.
Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. В прошлом сезоне он провел за мерсисайдцев 50 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал пять результативных передач. В его активе также четыре гола в 25 матчах за сборную Нидерландов.
Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko.Sport возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
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Комментарии
Премьер-лига , Футбол , Владимир Стогниенко , Ван Дейк , Габриэл Жезус , Рамблер
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