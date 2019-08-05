Вратарь «Ливерпуля» продолжит карьеру в чемипонате Бельгии

Голкипер "Ливерпуля" и сборной Бельгии Симон Миньоле продолжит карьеру в "Брюгге", сообщает официальный сайт клуба.

Новое трудовое соглашение вратаря рассчитано на 5 лет. Сумма трансфера не разглашается. Стоит отметить, что это уже второе серьезное усиление "черно-синих" в нынешнее межсезонье — первым стала покупка нигерийского нападающего Давида Окереке из итальянской "Специи" за €8 млн Важно, что Миньоле практически не играл за мерсисайдцев в предыдущем сезоне, так как бессменным первым номером у "красных" является бразилец Алиссон.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" переиграл "Ливерпуль" в матче за Суперкубок Англии в серии пенальти.