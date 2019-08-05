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Вратарь «Ливерпуля» продолжит карьеру в чемипонате Бельгии 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Голкипер "Ливерпуля" и сборной Бельгии Симон Миньоле продолжит карьеру в "Брюгге", сообщает официальный сайт клуба.
Новое трудовое соглашение вратаря рассчитано на 5 лет. Сумма трансфера не разглашается. Стоит отметить, что это уже второе серьезное усиление "черно-синих" в нынешнее межсезонье — первым стала покупка нигерийского нападающего Давида Окереке из итальянской "Специи" за €8 млн Важно, что Миньоле практически не играл за мерсисайдцев в предыдущем сезоне, так как бессменным первым номером у "красных" является бразилец Алиссон.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" переиграл "Ливерпуль" в матче за Суперкубок Англии в серии пенальти.
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