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Гвардиола поздравил «Манчестер Юнайтед» с приобретением Магуайра 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает по поводу перехода футболиста Гарри Магуайра из "Лестер Сити" в "Манчестер Юнайтед", передает Sky Sport.
"Магуайр — настоящий топ-защитник. Это футболист очень высокого уровня. Мы проявляли к нему интерес, но на данный момент клуб не может себе позволить такую дорогую покупку. Поздравляю "Манчестер Юнайтед" с приобретением", — заявил испанский специалист.
Стоит отметить, что "горожане" в нынешнее межсезонье еще не совершили ни одной приобретения. Единственным серьезным трансфером "голубых" стала продажа полузащитника Дугласа Луиса в "Астон Виллу" за €16,5 млн Ранее сообщалось, что Гвардиола первым среди тренеров Английской премьер-лиги подвергся новому наказанию судей.
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