Гвардиола поздравил «Манчестер Юнайтед» с приобретением Магуайра

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает по поводу перехода футболиста Гарри Магуайра из "Лестер Сити" в "Манчестер Юнайтед" , передает Sky Sport.

"Магуайр — настоящий топ-защитник. Это футболист очень высокого уровня. Мы проявляли к нему интерес, но на данный момент клуб не может себе позволить такую дорогую покупку. Поздравляю "Манчестер Юнайтед" с приобретением", — заявил испанский специалист.

Стоит отметить, что "горожане" в нынешнее межсезонье еще не совершили ни одной приобретения. Единственным серьезным трансфером "голубых" стала продажа полузащитника Дугласа Луиса в "Астон Виллу" за €16,5 млн Ранее сообщалось, что Гвардиола первым среди тренеров Английской премьер-лиги подвергся новому наказанию судей.