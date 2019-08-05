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«Ливерпуль» нашел дублера Алиссона после продажи Миньоле 

Просто Про Спорт 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший голкипер «Вест Хэма» Адриан может стать игроком «Ливерпуля».
По информации британской прессы, 32-летний испанец лидирует в шорт-листе мерсисайдцев на место дублера Алиссона.
Сегодня стало известно, что Симон Миньоле стал игроком «Брюгге». Сумма трансфера, по разным данным, составила 6,4 млн фунтов плюс 1,8 млн в виде бонусов.
На данный момент Адриан является свободным агентом. Он выступал за «Вест Хэм» на протяжении шести лет, а в минувшем сезоне провел лишь шесть игр.
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Премьер-лига , Футбол , Симон Миньоле
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