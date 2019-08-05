«Ливерпуль» нашел дублера Алиссона после продажи Миньоле

Бывший голкипер «Вест Хэма» Адриан может стать игроком «Ливерпуля».

По информации британской прессы, 32-летний испанец лидирует в шорт-листе мерсисайдцев на место дублера Алиссона.

Сегодня стало известно, что Симон Миньоле стал игроком «Брюгге». Сумма трансфера, по разным данным, составила 6,4 млн фунтов плюс 1,8 млн в виде бонусов.

На данный момент Адриан является свободным агентом. Он выступал за «Вест Хэм» на протяжении шести лет, а в минувшем сезоне провел лишь шесть игр.