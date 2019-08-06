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Лукаку тренируется с «Андерлехтом» без разрешения «Манчестер Юнайтед» 

Газета.Ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку занимается с молодежной командой немецкого "Андерлехта" без разрешения манкунианцев. Об этом сообщает Daily Mail.
Футболист также рискует сорвать многомиллионный контракт английского клуба с известной фирмой, производящей спортивную одежду, занимаясь в форме другого бренда.
"То, что Лукаку тренируется в "Андерлехте" в нашей одежде, — это отличная реклама. В контракте с клубом прописано, что все, что происходит в его стенах, должно происходить в нашей экипировке. Даже Лионель Месси должен был бы это соблюдать", — заявил руководитель фирмы, с которой сотрудничает немецкая команда Эрвин Палмерс.
Ожидается, что Лукаку перейдет этим трансферным окном в итальянский "Интер". Миланский клуб готов купить игрока за €75 млн плюс €5 млн в виде бонусов.
В минувшем сезоне нападающий сыграл в 45 матчах всех турниров на клубном уровне, став автором 15 голов и четырех результативных передач. Контракт Лукаку с "МЮ" истекает 30 июня 2022 года и включает опцию продления на один сезон.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" готов купить у "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.
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Комментарии
Премьер-лига , Футбол , Лионель Месси , Кристиан Эриксен , Манчестер Юнайтед
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