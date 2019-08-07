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Эриксен готов перейти в «Манчестер Юнайтед» 

Football Media + ещё 10 1 час назад
Фото: Reuters
Один из лидеров лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен готов рассмотреть предложение о переходе в «Манчестер Юнайтед», утверждает The Independent.
Ранее СМИ сообщали, что манкунианцы хотят подписать 27-летнего датчанина до 9 августа, ведь после старта сезона трансферы будут запрещены. «Красные дьяволы» планируют предложить за хавбека 70 миллионов евро.
Действующий контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» истекает летом 2020 года.
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