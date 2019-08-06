Прервать гегемонию: как «Ливерпуль» будет бороться с «Сити»

Английский «Ливерпуль» вновь уступил «Манчестер Сити» в гонке за внутренний трофей, в очном противостоянии уступив в Суперкубке. По игре все было совсем неоднозначно, но после ничьей в основное время подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу в серии пенальти. «Газета.Ru» оценивает, сможет ли команда Юргена Клоппа прервать гегемонию «горожан» в новом сезоне АПЛ.

Победа в Суперкубке Англии стала знаковой для «Манчестер Сити». Трофей стал для команды седьмым внутренним под руководством Хосепа Гвардиолы за три года, но главное не в этом.

В прошлом сезоне «Сити» выиграл не только чемпионат, но и оба Кубка — Англии и Английской лиги. Теперь же, добавив Суперкубок, команда стала держателем всех четырех национальных трофеев, собрав так называемый «квадрупл».

«Ливерпуль» пока никак не может прервать гегемонию «горожан» на Туманном Альбионе, хотя и стал в прошлом сезоне лучшим клубом континента, выиграв Лигу чемпионов.

Сумасшедшая гонка за титулом в Английской премьер-лиге между двумя командами в прошлом сезоне вряд ли оставила кого-то равнодушным. «Сити» и «Ливерпуль» держали феноменальный темп.

В итоге команда Гвардиолы стала чемпионом с 97 баллами, одержав 32 победы в 38 матчах, а подопечные Клоппа отстали всего на одно очко, выиграв 30, но при этом потерпев всего одно поражение (против четырех у конкурента).

В любом другом сезоне или в любом другом чемпионате этого наверняка хватило бы для чемпионского титула, но не в прошлогодней АПЛ.

И теперь снова неудача в противостоянии с «Сити». Да, «Ливерпуль» довольно быстро оказался в Суперкубке в роли догоняющей стороны, но команда смогла изменить игру и отыграться, а потом была дважды близка к победе.

Сначала Goal-Line Technology определила, что мяч не пересек линию ворот Клаудио Браво , а уже на пятой добавленной минуте Мохамед Салах практически принес «красным» викторию добиванием головой после своего же удара, но… Кайл Уокер совершил просто невероятное спасение, догнав мяч и вынеся его почти с линии ворот ударом через себя!

Но Суперкубок — это все же затравка сезона, пусть и приятная, приносящая трофей, от которого никогда никто не откажется добровольно. Но всех интересует теперь, каким будет новый чемпионат АПЛ.

«Ман Сити» и «Ливерпуль» — снова главные и безоговорочные фавориты, тягаться на длинной дистанции с ними вряд ли кто будет способен. Но вот смогут ли они держать прошлогодний темп и собрать такую же очковую жатву — большой вопрос.

Клопп, например, уже жалуется на огромную нагрузку, выпадающую на футболистов его команды. И речь здесь не только о клубных турнирах, но и о матчах сборных. В пример немецкий специалист приводил форварда Садьо Мане , который после окончания клубных соревнований отыграл полноценный Кубок Африки из-за чего его непреревный сезон продолжался 13 месяцев.

Усталость действительно может стать проблемой, но надо помнить, что в прошлом году грандам точно было не легче из-за чемпионата мира в России.

«Манчестер Сити» даже, пожалуй, было потяжелее. потому что команда Гвардиолы до конца играла в обоих кубках, которые и завоевала, а в Лиге чемпионов провела только на три игры меньше «красных», в то время как «Ливерпуль» и в Кубке Англии, и в Кубке лиги вылетал после первой же игры.

Разговоры о том, что Клопп просто «слил» эти турниры вряд ли оправданы, так как поражения «красным» нанесли «Вулверхэмптон» (седьмое место в АПЛ) и «Челси».

Легко не будет никому, но составы в распоряжении испанского и немецкого специалиста прекрасные, их команды сыграны и показывают шикарный футбол, уничтожая соперников прессингом и контрпрессингом.

Букмекеры считают фаворитом сезона «Сити», и это вполне оправдано его двумя чемпионскими титулами подряд и остальными трофеями, но «Ливерпуль! находится рядом и очень давно ждет титула АПЛ.

Сложно сказать, удастся ли Клоппу добиться победы сейчас, но борьба нас ожидает крайне интересная и упорная. „Ливерпуль“ не раз был с 1990 года, когда взял свое последнее чемпионство, близок к итоговому первому месту, но, наверное, ни разу он не был так близок к нему по возможностям своего состава.

Рано или поздно усилия Клоппа и клубного менеджмента должны привести к нужному результату, но, конечно, хотят мерсисайдцы победы уже в этом сезоне, а мотивация — страшная сила, когда подкреплена классом.