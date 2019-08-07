«Манчестер Юнайтед» жестко обошелся с Лукаку 

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" принял решение наказать нападающего Ромелу Лукаку огромным денежным штрафом за неявку бельгийского футболиста на тренировочную базу "красных дьяволов". Игрок будет вынужден заплатить 400 тысяч фунтов.
О штрафе Лукаку сообщил Mirror. Напомним, что в последнее время бельгиец, который больше не хочет выступать за англичан, занимается подготовкой к сезону в расположении "Андерлехта".
Ранее стало известно, что переход Лукаку в "Ювентус" сорвался из-за отказа форварда "старой синьоры" Пауло Дибалы перейти в стан "красных дьяволов" на условиях обмена.
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