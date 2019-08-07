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«Манчестер Юнайтед» жестко обошелся с Лукаку 

Вести.Ru 52 минуты назад
Английский клуб "Манчестер Юнайтед" принял решение наказать нападающего Ромелу Лукаку огромным денежным штрафом за неявку бельгийского футболиста на тренировочную базу "красных дьяволов". Игрок будет вынужден заплатить 400 тысяч фунтов.
О штрафе Лукаку сообщил Mirror. Напомним, что в последнее время бельгиец, который больше не хочет выступать за англичан, занимается подготовкой к сезону в расположении "Андерлехта".
Ранее стало известно, что переход Лукаку в "Ювентус" сорвался из-за отказа форварда "старой синьоры" Пауло Дибалы перейти в стан "красных дьяволов" на условиях обмена.
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Премьер-лига , Футбол , Пауло Дибала , Манчестер Юнайтед
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